Fiorello scatenato sulla Rai | Virata a sisistra Cosa mettono al nostro posto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Chiude con i fuochi d'artificio sula Rai la settimana di Viva Rai2 capitanato da, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Nel glass ‘natalizio' del Foro Italico si è parlato molto del nuovo corso della tv pubblica. “Ogni volta che pronuncio la parola ‘Rai' in diretta, Roberto Sergio si rotola nel letto” ha esordito. “Pare che la Rai stia ‘virando a sinistra', vedo falce e martello ovunque! Pensate che nel 2024, oltre alle fiction su Mussolini e le Foibe, sono attesi ‘The Voice Balilla', ‘Marciando con le stelle' e poi ‘Eia Eia Eredità'. E ha continuato ironico: “Sicuramente ci cacceranno via e alci sarà ‘Viva Rai Dux', con il glass sotto l'obelisco di Mussolini. In bocca al lupo a questo nuovo corso della Rai!”, ha concluso ridendo. Dopo le prime notizie, la puntata è ...