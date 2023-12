Fingono un investimento | scoperti e denunciati dai carabinieri nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato due uomini locali, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, per simulazione di reato. La vicenda ha avuto inizio nello scorso mese di marzo quando uno dei due ha denunciato che, mentre stava passeggiando insieme all’altro in una strada del centro storico di un paese della Val Fortore, era stato investito da una non meglio specificata automobile il cui sconosciuto conducente non si era fermato a prestargli soccorso. Il denunciante aveva anche dichiarato di aver riportato la frattura di un arto a causa dell’incidente. Al termine di meticolose indagini i militari hanno scoperto che nella data, nell’ora e nel luogo indicati nella denuncia non era avvenuto alcun sinistro stradale e, non trovando la versione dei fatti ...