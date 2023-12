Finanziamento di 400 mila euro per il plesso Montessori

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La conferma è giunta con la pubblicazione della graduatoria definitiva in Gazzetta Ufficiale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francavilla Fontana è tra gli enti finanziati - solo ...

L'industria del cacao in Ghana è sull'orlo del fallimento

Avrebbe bisogno di un prestito dimilioni di dollari per il raccolto del 2023/2024, ma il ...tra i parlamentari nei confronti dei rendimenti dell'istituzione potrebbe bloccare il. Il ...

Plesso Montessori e villa comunale, l'Amministrazione ottiene due finanziamenti BrindisiReport

Finanziamento da 400mila euro per il plesso Montessori del Secondo comprensivo Lo Strillone News

L’industria del cacao in Ghana è sull’orlo del fallimento

Mancano i soldi per pagare i coltivatori e l'industria del cacao in Ghana va in crisi, completando un quadro economico preoccupante ...

Torrente Verzate da ripulire, cantiere da 400mila euro

Un contributo di 400mila euro dalla Regione per la pulizia del torrente Verzate nel tratto tra Pinarolo e Verrua, fino alla confluenza con il Po. A seguito dei solleciti delle amministrazioni comunali ...