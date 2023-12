Filippo Turetta e il compleanno in carcere | “sta bene e può giocare alla Playstation”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023)il prossimo 18 dicembre festeggerà 22 anni. Il primoin, il primo, probabilmente di una lunga serie. L’omicida di Giulia Cecchettin vive la sua vita aspettando il processo. Una detenzione che però sta creando non poche polemiche.può addirittura, un qualcosa che può apparire come un “privilegio” ma che in realtà è concesso a tutti i detenuti. Leggi anche:, la richiesta: “Fatemi vedere i miei genitori” La vita indi“Sta” fanno sapere voci dal. Presto potrà incontrare i genitori per la seconda la volta. La prima era stata ...