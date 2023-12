Fifa The Best, di nuovo Haaland - Mbappé contro Messi per il miglior giocatore

In quell'occasione l'ha avuta vinta proprio l'argentino ma il match si riaprirà, per così dire, il prossimo 15 gennaio in occasione della consegna del TheBestMen's Player. Il premio, come ...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland Agenzia ANSA

Al Ahly - Al Ittihad 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida del secondo turno del FIFA Mondiale per Club 2023.

L’Al Ittihad accorcia le distanze nel recupero contro l’Al Ahly. Al 92’ corner di Jota, Hegazy colpisce il palo di testa. Sulla ribattuta arriva Benzema che accorcia le distanze per gli arabi. Sesto ...