(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’incontro tra le grandi innovazioni della finanza, e della tecnologia potrebbe rilanciare i mercati digitali, da tempo alle prese con una lunga crisi. L’accordo tra.ai eva sicuramente in questa direzione. Al centro del progetto, un’alleanza tra intelligenza artificiale e Web3, volta ad aumentare l’efficienza e la rapidità delle transazioni in valuta digitale. Ma non è tutto: i partner intendono concentrarsi sul perfezionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), un asso nella manica che in un futuro non lontano potrebbe rivoluzionare entrambi i settori. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La cacciata di Sam Altman da OpenAI fa oscillare il prezzo di Worldcoin

... la capitalizzazione di mercato di questi token è salita del 7,2% fino a 6,5 miliardi di dollari, con token come.ai (FET),(AGIX) e Akash Network (AKT) che hanno registrato ...

Fetch.ai e SingularityNET tra cripto e IA – Sbircia la Notizia Magazine Sbircia la Notizia Magazine

Fetch.ai e SingularityNET tra cripto e IA - L'Eco Del Litorale

Fetch.AI price rally likely with retail investor accumulation of FET tokens

Fetch.AI (FET) price fell on Tuesday ... with CoinMarketCap data showing meme coins are rallying on the seven-day timeframe. SingularityNET has been recording a striking uptrend since October 20, when ...