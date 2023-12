Feste in famiglia senza un fidanzato | come affrontare i disagi del «single shaming»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per alcune, le festività natalizie, con le cene e le reunion di, rappresentano un'occasione in più per dover dare conto della propria “condizione” di, con domande scomode e invadenti sui nostri progetti sentimentali a cui non sempre è facile o piacevole rispondere. L’esperta ha provato a spiegarci il fenomeno del, fornendoci anche dei trick per uscirne in modo educato evergogna