Ferrara M5S | Fare rigenerazione urbana significa dare spazio alle nuove generazioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “, non solo ai grandi impianti come il Flaminio o lo stadio della Roma. Purtroppo, sembra che la nostra città faccia di nuovo fatica a guarai giovani e a capire gli sport emergenti”. “Su questo siamo anni luce indietro rispetto a molte capitali mondiali come Barcellona, Tokyo, San Paolo e Pechino, che da tempo hanno superato l’egemonia degli sport più tradizionali in favore di quelli ‘urban’ come la break dance, il parkour, lo skateboarding creando impianti utili e mettendo in campo strumenti urbanistici e diadeguati. Allo stesso modo il Comitato Olimpico Internazionale sta accogliendo queste ...