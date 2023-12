Ferragni e quel mondo di plastica che non rispetta nulla | neanche i bambini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic – Ci saranno le contestazioni della diretta interessata, si discuterà, si battaglierà. Intanto però l’immagine che se ne ricava è pessima, e non si può non rimanere con una sensazione davvero sgradevole. Già la “solidarietà” per affrontare problemi che dovrebbero essere “protetti” dalla sicurezza di uno stato sociale che non c’è più è un concetto parecchio fastidioso. Per non parlare dell’ipocrisia di “devolvere l’incasso a favore di”, formula spesso usata dai Vip per sostenere determinate cause che – seppur utilitaristicamente plausibile – lascia l’amaro in bocca per l’affermazione di un principio che può esistere, ma che non andrebbe tanto esibito: “del mio non sposto”. Discorso complesso, che coinvolge molti di noi, anche con parecchi mezzi economici in meno della galassia vip, ma certamente non ci porta a sbattere in prima pagina una solidarietà ...