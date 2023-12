Fermi tutti | Schlein vaneggia | “Si torna a votare”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ad oggi non si può che utilizzare il termine fallimentare per descrivere l’operato di Ellyalla guida del Partito Democratico. Icona della sinistra radical chic, l’ex vice di Bonaccini ha inanellato un insuccesso dietro l’altro e i sondaggi portano solo cattive notizie. Insomma, l’agenda ultra-rossa e improntata sulla galassia arcobaleno non rappresenta la svolta. Ma ancora più incredibili risultano le sue ultime dichiarazioni. In un dialogo con Repubblica, la politica di Lugano l’ha sparata grossa: prepariamoci are alle urne, il governo non durerà fino al 2027. Con la sicumera tipica di certa sinistra,ha parlato apertamente di elezioni anticipate. “Questo governo è un disastro. Per questo ho sempre pensato che non arriverà al 2027”, l’alba della sua filippica. Le prossime regionali saranno già un test, ha ...