Fare 2 vaccini insieme è pericoloso? “Una bufala” | cosa dicono gli esperti

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Duesono pericolosi? Fake news. La vaccinazione come “arma fondamentale per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema”. E’ il tema che ha visto confrontarsi a Roma, in un evento di formazione per i giornalisti, tre: Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università del Salento (in collegamento); Massimo Andreoni, ordinario di Malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all’Università di Firenze. L’attualità della strategia vaccinale, a 4 anni dalla pandemia Covid, e il presente e futuro delle immunizzazioni nei bambini e negli adulti sono stati al centro del corso, con un occhio su quanto sta accadendo nella campagna vaccinale anti-Covid che stenta a decollare. “A novembre abbiamo registrato oltre 900 decessi totali per Covid – ha ...