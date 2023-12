Familia | la recensione del nuovo film drammatico messicano su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il, 2023. Regia: Rodrigo Garcia. Cast: Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solian, Maribel Verdù, Ricardo Selmen. Genere:. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: Il patriarca Leo raduna attorno a sé le sue tre figlie e le loro famiglie per dare un annuncio importante: sta pensando di vendere la tenuta di famiglia. Rebeca, Julia e Mariana, sono l’ago della bilancia: in una lunga giornata passata insieme decideranno che fare, al contempo affrontando i traumi del loro passato e le difficoltà del loro presente. Tutte le famiglie felici sono anche un po’ infelici, ognuna a modo suo. Scusateci questa rettifica alla famosissima citazione di Tolstoj, ma così calza ben più a pennello ...