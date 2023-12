F1: Verstappen visita cantiere a Viareggio per comprare yacht

è andato a farad un cantiere nella Darsena viareggina in quanto interessato all'acquisto di uno yacht. Non è il primo personaggio del mondo dello sport che è attratto dai "giganti" ...

F1: Verstappen visita cantiere a Viareggio per comprare yacht Agenzia ANSA

Max Verstappen a Viareggio, il pilota di Formula 1 visita la Darsena: “Interessato a uno yacht” LA NAZIONE

Red Bull 2023, il segreto del suo dominio La dieta

Qual è il segreto di una delle vetture più dominanti in Formula 1, come la RB19 Red Bull parla di una speciale dieta iniziata nel 2022 ...

F1: Verstappen visita cantiere a Viareggio per comprare yacht

Verstappen è andato a far visita ad un cantiere nella Darsena viareggina in quanto interessato all'acquisto di uno yacht. Non è il primo personaggio del mondo dello sport che è attratto dai "giganti" ...