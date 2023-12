Evoluzione 3008 | la tuttofare

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Peugeot fa all in sull'elettrico. In occasione del lancio della nuova e, la casa francese del Leone annuncia il passaggio definitivo al green. E, infatti, sarà l'ultimo modello prodotto da Peugeot ad essere immesso sul mercato europeo anche con un motore termico. Una decisione coraggiosa, non presa certamente a cuor leggero, che punta al futuro. A rendere pubblico il cambio di rotta, Thierry Lonziano, direttore del Marchio in Italia. “Stellantis –dichiara Lonziano – sta investendo al 100% sui propulsori elettrici e le batterie. Dal 2030 non venderemo più vetture con motore endotermico in Italia e in Europa. Ora cominciamo a puntare al cuore del mercato con Peugeot E-, che succede a un modello di enorme successo, dopo 7 anni ancora leader nel suo segmento”. Pensata come modello elettrico, la nuova ...