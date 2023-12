Evanescence | unica data in Italia nel 2024 | l’annuncio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gli, ritornano inper un’che si terrà a Milano mercoledì 12 giugnoal Fiera Milano Live, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 15:00, online su vivoconcerti.com a partire da martedì 19 dicembre 2023 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 24 dicembre 2023 alle ore 15:00. Gli statunitensi pluripremiati ai Grammy Awardsnascono nella metà degli anni ’90 e lasciano un segno in tutto il mondo: per la prima volta l’attenzione pubblica è sulle donne del rock. La band debutta nel 2003 con “Fallen”, l’album che ne consacra il successo e che rimane per 43 settimane nella ...

√ Gli Evanescence tornano in concerto in Italia a giugno

Glihanno annunciato il proprio ritorno in concerto in Italia per il prossimo anno. La band capitanata da Amy Lee si esibirà nel nostro Paese per un'data in programma per il 12 giugno ...

EVANESCENCE unica in Italia a Milano mercoledì 12 giugno [Info & Biglietti] Newsic

Gli Evanescence tornano in concerto in Italia a giugno Rockol.it

Simba La Rue debutta a gennaio

“ Tunnel “, in uscita il prossimo 5 gennaio, è l’occasione per Simba La Rue per far parlare nuovamente di sé. Tuttavia questa volta non si discuterà sulle questioni che lo vedono coinvolto con alla ...

Evanescence in concerto - Fiera Milano Live 2024

Mercoledì 12 giugno 2024 tornano in Italia gli Evanescence: l’iconica rock band è protagonista di un’unica data a Milano nell'area concerti della Fiera di Rho nell'ambito della rassegna Fiera Milano ...