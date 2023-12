(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) - "ll Pd avrà il suoalla presidenza della Commissione, lo sceglieremo in Italia e avrà tutto il nostro sostegno", aggiunge

Schlein rincorre Gentiloni per neutralizzarlo

La segretaria ha parcheggiato in panchina i suoi ragazzi: Furfaro,, Braga, Ruotolo (non ... Che non aspettano altro che il primo passo falso alle. E su Gentiloni stanno investendo le ...

Ultimo'ora: Europee: Provenzano, 'Schmidt candidato Pse Lo decideremo a congresso Roma' (2) La Svolta

Europee: Provenzano, ‘Schmidt candidato Pse Lo decideremo a congresso Roma’ La Sicilia

Consiglio europeo, ok a negoziati adesione con Ucraina e Moldavia. Collegamento con David Carretta

L'Europa che vogliamo organizzata dal Partito Democratico. Sessione Plenaria - Saluti di Apertura: Peppe Provenzano, Giacomo Filibeck, Pina Picierno, Brando Benifei. Keynote address: Federica ...

Europee: Provenzano, ‘Schmidt candidato Pse Lo decideremo a congresso Roma’

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Schmidt Lo decideremo nel congresso elettorale che terremo qui a Roma il primo e il due di marzo. Schmidt sarà qui domani a portare avanti battaglie comuni: sul salario m ...