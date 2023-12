Europee | Gentiloni | ' Pd sinistra europea di governo | giocherà in casa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Per la prima volta potremo avere delle elezioni europee in cui si parlerà molto di Europa e qui noi giochiamo in, perchè la nostra è un'ambizione europeista, lo è sempre stata e deve essere un'ambizione euopeista di. Guai a vedere il nostro contributo come una pennellata di rosso in un edificio guidato da qualcun'altro: noi siamo unadiche prende la guida del percorso di costruzione dell'Europa". Così Paolo, commissario Ue, al Forum Pd sull'Europa. "Sono certo che il Pd con il Pse ha le carte in regola per fare la sua parte con orgoglio e forza".