Europa | i rider non potranno più essere licenziati da un algoritmo

Gianluca Agustoni: Dynamix, Venard e Steve Guerdat

... nel 2023 due vittorie prestigiose e favolose, quella nel Campionato d'in estate a Milano e ...Guerdat l'ho conosciuta fin dai tempi in cui io facevo i concorsi da juniores e poi da young: ...

L'Europa trova l'accordo sulla direttiva Rider: così non potranno più essere considerati finti autonomi la Repubblica

L’Europa riscrive le norme per i rider: arriva la presunzione di lavoro dipendente Il Sole 24 ORE

Amore: come deve essere per appagarci e renderci felici

Le qualità di un sentimento vero e sincero alle quali non si deve mai rinunciare Si è tanto parlato in questi ultimi giorni di amore tossico e viziato: per fortuna, però, l’amore nella maggior parte d ...

Direttiva Rider, Fit-Cisl: punto di svolta importante, aziende di settore applichino Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione

(FERPRESS) Roma, 14 DIC –“L’intesa raggiunta a livello europeo sulla direttiva che riguarda i lavoratori delle piattaforme di lavoro digitale compresi i rider, rappresenta un punto di svolta nel perco ...