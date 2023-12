“Esco dal Grande Fratello per lui” Perla e Greta | la decisione | finalmente è chiaro

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nelle ultime settimane la confusa situazione sentimentale che ha tenuto a lungo appesi gli italiani in quel di Temptation Island si è pian piano trasferita al2023. Mirko Brunetti è stato punito per il suo fare indeciso con le ex, è stato eliminato. Il colmo?Vatiero eRossetti ieri si sono baciate. Chissà cosa avrà pensato Mirko Brunetti vedendo questa scena, probabilmente, sarà rimasto infastidito. Nella scorsa puntata non sembrava entusiasta della sintonia, il rispetto traVatiero eRossetti ed anzi aveva reputato un loro abbraccio al2023 falso. E del bacio che cosa avrà detto?, il confronto trae ...