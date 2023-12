Era la serie sulla regina e tale si è conclusa | affievolendosi sempre di più

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sette anni di The Crown. Sette anni, su per giù, dal deliquio per la giovinezza di Elisabetta al Giubileo d’oro del 2002. In mezzo, cambi di cast, Diana e Dodi, Camilla che emerge dall’ombra, Margaret, la storia di Filippo. Un lungo percorso tra romanzo e realtà arrivato al finale di The Crown 6 – la seconda parte dellaè uscita ieri su Netflix – col fiato cortissimo. La favola d’amore tra William e Kate – tanto attesa – è una scaramuccia pallida, gli attori (Ed McVey e Meg Bellamy) mediocri, la credibilità verso un futuro imminente con Carlo accantonato in favore del figlio re giovane e disneyano, un’idea balzana. E non certo perché Dominic West brilli di fascino reale. ...