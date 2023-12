Equitazione | Dressage World Cup Londra 2023 | Charlotte Dujardin domina anche il Grand Prix Freestyle | festa in casa britannica

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Va in archivio ildella quinta tappa della Coppa del Mondo-2024 didell’, conclusa oggi a, in Gran Bretagna: così come accaduto ieri nel, viene confermata la tripletta delle padrone dibritanniche. Rispetto a ieri non cambia neppure l’ordine sul podio delle prime tre della classe: ad imporsi è infattisu Imhotep, prima con 89.465, che batte le connazionaliFry su Everdale, seconda con 85.040, e Becky Moody su Jagerbomb, terza con 83.675. La graduatoria è guidata dallo svedese Patrik Kittel con 68 punti, il quale precede la transalpina Morgan Barbancon, seconda a quota 56, ...