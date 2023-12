Entra a scuola gridando Sono Gesù e tenta di staccare il crocifisso

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I Carabinieri della Stazione di Imolaintervenuti presso l'Istituto Istruzione Superiore Paolini in risposta a un episodio verificatosi ieri mattina, coinvolgendo un giovane presumibilmente affetto da disturbi mentali. Alle 9.20, il ragazzo èto nell'edificio interrompendo le normali attività e successivamente è fuggito, dando due calci a un portone. Dopo essere stato rintracciato nelle vicinanze e trovato in compagnia della madre che lo stava cercando, il giovane è stato identificato. A causa delle sue condizioni di salute, essendo un imolese di 20 anni in stato di delirio, i Carabinieri hanno chiamato il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. La ricostruzione degli eventi ha rivelato che il giovane erato nella classe 3°B – Amministrazione, Finanza e ...