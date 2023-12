Enel vuole vendere il 50% della sua maxi-fabbrica di pannelli solari? La denuncia di Bonelli | «Il governo intervenga e fermi tutto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 3Sun, la più grandedidi tutta Europa, potrebbe avere presto dei nuovi proprietari. Il colosso italiano dell’energia, che controlla il 100% dello stabilimento di Catania, sarebbe infatti in trattative avanzate per cedere alcune quotegigafactory. Al momento si tratta di semplici indiscrezioni di stampa, che l’azienda non ha né confermato né smentito. Dalle pagine dei giornali, però, la vicenda ha raggiunto le stanzepolitica. Angelo, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere che ilper fermare la vendita. «La3Sun Gigafactory è la più grande in Europa nella ...