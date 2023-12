Enel | strategia sostenibile per un Gruppo snello e redditizio

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’ad diFlavio Cattaneo ha messo l’accento - presentando il Piano 2024/2026 - sulle sfide dei prossimi tre anni. Nel segno di un impegno che mette al centro le reti, l’energia da fonti rinnovabili, la responsabilità del “prosumer”, la sostenibilità finanziaria e la generazione di valore per gli azionisti. A Milano, il 22 novembre, è stato presentato il Piano Strategico 2024-2026 del. Flavio Cattaneo, amministratore delegato, lo ha sintetizzato così: “Lache annunciamo oggi punta a trasformare ilin un’organizzazione più snella, flessibile e resiliente. Pronta per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che possono presentarsi in futuro. Nei prossimi tre anni adotteremo un approccio più selettivo negli investimenti, per massimizzare la redditività e minimizzare ...