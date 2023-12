Empoli | Andreazzoli | 'In porta non ci sono gerarchie | Caputo non ci sarà E su Baldanzi'

Empoli: Andreazzoli 'Toro ha qualità, se superficiali paghiamo'

"Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso ad esempio - prosegue- . Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il ...

Empoli, Andreazzoli spiega perchè ha scelto Berisha Torino Granata

empoli, Andreazzoli: "nessun obiettivo per giro di boa"

C"Obiettivo su come arrivare al giro di boa Io non me ne sono dato, perche' non puoi prevedere nulla. Conta essere pronti ad affrontare le difficolta'".

Empoli, Andreazzoli sorride: un titolare rientra con la Lazio

Tommaso Baldanzi torna a disposizione. Dopo aver saltato le partite con Atalanta, Napoli, Sassuolo, Genoa e Lecce, il fantasista dell'Empoli è tornato ad allenarsi in gruppo. Il ...