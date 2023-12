Elisa | stop a canzoni e concerti | “Un anno lontana dalle scene Mi sento svuotata”

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Due anni intensissimi, un disco di hit registrato agli Abbey Road e una gran voglia di prendersi una pausa.ha vissuto gli ultimi due anni a tutta velocità, tra Sanremo, album e tournée, e – ora – vorrebbe fermarsi per ricaricare le pile. Un desiderio lecito, se guardiamo ai traguardi raggiunti dopo il successo di O forse sei tu, e necessario per poi ritornare più forte di prima. Intanto, prima di ritirarsi per almeno un, ha pensato a un generoso congedo dal suo pubblico con un grande concerto in onda su Canale5 il 24 dicembre. Perchési ritira“Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che ...