Elisa | “Canto per Natale e poi mi fermerò per quasi due anni I live al Forum insieme a Legambiente | governi irresponsabili | il sistema è al collasso”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si chiude il viaggio musicale, iniziato più di un anno fa, con l’intensoteatrale “An Intimate Night” dicon i due concerti-eventi il 15 e il 16 dicembre al Mediolanumdi Assago (Milano). Sull’onda di uno dei dischi più belli in circolazione “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios,proporrà un concerto speciale con amici e colleghi del calibro di Luciano Ligabue, GiMorandi, Elodie, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari (Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani), Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato con la figlia ballerina Julia, Drusilla Foer, GiovStorti di Aldo, Giove Giacomo e i contributi “da remoto” di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro. La sintesi dei due ...

Elisa: "Capisco i ragazzi di Ultima Generazione"

Non a caso, nonostante sia da tempo considerata una delle nostre cantanti migliori, negli ultimi anniha studiato: "Fra poco compirò 46 anni e devo studiare se voglio continuare a cantare ...

Elisa: «Canto il Natale in tv, poi smetto per un po’. Mi sento svuotata e ho bisogno di mettere un punto. Rest ilmessaggero.it

Elisa: “Canto per Natale e poi mi fermerò per quasi due anni. I live al Forum insieme a Legambiente,… Il Fatto Quotidiano

Elisa: «Comprendo i ragazzi di Ultima Generazione. L’angoscia per il clima è reale»

Ci sono Elisa e Dardust sulle strisce pedonali di Abbey Road. E lo “scatto” non è quello di Iain MacMillan entrato grazie ai Beatles nella storia del pop, ma di Intimate… Leggi ...

Elisa: «Canto il Natale in tv, poi smetto per un po’. Mi sento svuotata e ho bisogno di mettere un punto. Resterò un anno lontana dalle scene»

«Ma vola, il tempo vola», canta lei nel ritornello di Quando nevica, il singolo scritto insieme a Calcutta attualmente in radio. Gli ultimi due anni per Elisa sono volati via davvero: ...