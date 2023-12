Elisa | addio alle scene per almeno due anni | il motivo della scelta

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesi prende una pausa: dopo i concerti del 15 dicembre e del 16 dicembre, la cantante ha deciso di allontanarsi momentaneamente dal mondomusica e dello spettacolo. A pochissime settimane dall’uscita del suo ultimo album, Intimate, la cantante ha deciso che per un po’ sarà l’ultimo che i suoi fan ascolteranno. Intimate è un progetto molto particolare legatodue serate del 15 dicembre e 16 dicembre (che andranno in onda in un unica puntata durante la Vigilia di Natale) per lanciare un messaggio al governo in collaborazione con Legambiente per quanto ...