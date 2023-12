Elena è malata | la scuola non può assicurarle la dad | i compagni non entrano in classe | “Vogliamo la didattica a distanza per lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “laper la nostra compagna”. A lanciare questo appello sono stati gli studenti di unaquarta dell’istituto tecnico agrario “Sartor” di Castelfranco Veneto, che martedì non sono entrati in aula per protesta e per far sentire la loro voce., 17 anni, da ottobre non può andare ina causa del tumore: è costretta a sottoporsi alla chemioterapia, ma non si è arresa. Lei e la sua famiglia si stanno impegnando fin dal primo giorno della terapia per poter comunque seguire le lezioni online. Una richiesta che dovrebbe essere scontata ma che non lo è affatto in questadel Veneto perché – come spiega a ilfattoquotidiano.it la dirigente Antonella Alban – “la fibra per la Rete non è mai arrivata”. Era il mese di novembre del ...