Elena Cecchettin: 'Giulia non mi ha mai detto che aveva paura di Filippo'

a "Chi l'ha visto" è tornata a parlare del rapporto tra la sorella Giulia e il suo ex fidanzato Filippo Turetta, ammettendo di non aver mai sentito la sorella riferire di ...

Giulia Cecchettin all’amica del cuore: “Filippo mi ha fatto paura. Dice anche che sono cattiva perché esco co… la Repubblica

Elena Cecchettin: «Giulia non mi ha detto che aveva paura di Filippo perché sapeva che non lo sopportavo» ilmessaggero.it

Turetta può evitare l’ergastolo con la preordinazione, svolta nella strategia della difesa

Quali sono gli elementi per distinguere queste due fattispecie Andiamo con ordine. Elena Cecchettin: «Giulia non mi ha detto che aveva paura di Filippo perché sapeva che non lo sopportavo» La ...

Turetta, la Fiat grande Punto nera arriva oggi in Italia: ecco cosa c'è dentro e dove sarà portata

La Fiat grande Punto nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, oggi sarà impacchettata e caricata su una bisarca coperta, per evitare ...