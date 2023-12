Educazione finanziaria | premiati 43 Fuoriclasse della Scuola

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Quarantatrè giovani eccellenzeitaliana sono state premiate nella sede dell'Unione Industriali Torino con una Borsa di Studio del valore di 1.500 euro, conferita per il progetto “I”. Il riconoscimento economico è però solo una parte del premio, poichè la caratteristica del progetto, realizzato in collaborazione con Confindustria, Associazione Bancaria Italiana e Museo del Risparmio nato dalla volontà di Intesa Sanpaolo, è quella di offrire agli studenti la possibilità di potenziare le loro competenze economiche di base con la partecipazione al “Campus dei”, che si è svolto il 13 e 14 dicembre, in due sessioni parallele, al Museo del Risparmio e all'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza. La partecipazione al ...