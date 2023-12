Ecco perché Kim Jong-un continua a piangere in pubblico | rumors sconcertanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pianto di Stato. Le lacrime che hanno rigato il volto di Kim-un la settimana scorsa durante un'Assemblea delle Madri convocata a Pyongyang sono argomento di dibattito nella comunità dell'intelligence. C'è una ragioneil leader nordcoreano dopo aver incitato le donne della Repubblica popolare democratica di Corea a dare più figli alla patria, e ascoltato gli interventi dei dignitari, è stato inquadrato dalla tv statale con gli occhi rossi, mentre respirava profondamente come per reprimere il pianto. Ma le lacrime sono scese e gli hanno rigato il volto: Kim ha tirato fuori un fazzoletto bianco e si è asciugato i goccioloni. Il capo del regime voleva che tutto il popolo lo vedesse commosso. Il Corriere della Sera ricorda altre ci sono altre immagini che lo ritraggono in lacrime in almeno cinque occasioni e che dietro c'è la grande macchina ...