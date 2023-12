“Ecco cosa può fare ogni giorno” Filippo Turetta | la notizia sulle sua vita in carcere

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Emergono altre notizie daldi Verona, doveè rinchiuso con il terribile reato di omicidio nei confronti dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. E ora si è scoperto definitivamentepuòin prigione, stando ad alcune indiscrezioni uscite fuori dalla struttura. E ovviamente non mancheranno le polemiche per questa possibilità a lui concessa.è accusato di aver ammazzato a coltellate Giulia in provincia di Venezia l’11 novembre scorso. Dopo una settimana di fuga, era stato arrestato in Germania prima di essere estradato in Italia. Era stato trasferito al Montorio di Veronia e ora si sapuòin prigione. Tra l’altro, tra pochi giorni ci ...