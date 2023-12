“Ecco cosa fa fuori” Ernesto e il ritorno a Uomini e Donne | ma ora si scopre tutto | chi è davvero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) All’improvviso si è presentato aper Ida Platano maRusso è un vecchio protagonista del dating show di Maria De Filippi. Aveva partecipato anni fa (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr) ed è tornato per corteggiare la ex dama del Trono Over che, come ha raccontato lui stesso, ricordava di aver visto durante un’ospitata nel programma nel 2017. Ha un aspetto completamente diverso dai tempi in cui si fidanzò con Laura Cola e in questi anni ha girato il mondo. Attualmente è impegnato nella realizzazione di un nuovo progetto di ristorazione che coinvolge suo figlio, come sempre nella zona che ormai, per lui, è casa, ovvero Sabaudia, doveè iniziato. Ma in questi anni è stato per un periodo in Russia, poi ha vissuto tre anni a Londra e ancora, prima si è trasferito a Miami e infine in Jamaica. ...