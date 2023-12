È scomparsa la sorella della famosa italiana | il drammatico appello

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono giorni davvero difficili per laspeaker radiofonica, che attraverso tutti i social sta lanciando appelli per cercare laminoreda circa tre giorni. Di lei non si hanno più notizie e la famiglia inizia ad essere realmente preoccupata. Leggi anche: Italia in lutto, il giornalismo piange la sua morte: se n’è andato oggi Leggi anche: Zeman in ospedale, i medici lo trovano con un foglio in mano: cosa c’era scrittoAnastasia, l’Micol Ronchi Anastasia Ronchi, 16 anni,minore di Micol Ronchi, showgirl e speaker radiofonica, si è allontanata da casa nella giornata di mercoledì 13 dicembre. Da allora, nessuno ha più notizie di lei. A lanciare ...