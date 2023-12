E On - Aceri | Olmi e Posidonia Oceanica | ecco la svolta green

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) E.ON fa azioni pratiche, anche in fondo al mare, con l’ambizioso obiettivo di rendere l’Italia più verde. Dalle Isole Tremiti alle Eolie, dalle aree urbane da rinfoltire ai cetacei da salvaguardare. Con una parola d’ordine: coinvolgere i giovani. Il generale Charles De Gaulle avrebbe detto «vaste programme», abituato com’era a prendere le distanze da ogni utopia. E sono ancora in tanti a pensarla così, forti della convinzione che certi sogni, certi programmi, siano sempre di là da venire, in una parola impossibili. Invece il mondo è cambiato, come dimostrano pratiche e iniziative di E.ON, uno dei principali operatori energetici presenti sul mercato nazionale, con oltre 900 mila clienti residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni di tutta Italia. Grazie a società controllate, l’azienda fornisce ogni anno oltre 1,6 TWh di energia verde, garantita all’origine. Una base solida per ...