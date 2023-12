E’ morto Alberto Antonini | lutto in casa Ferrari

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La scuderiadi Formula 1 è inper la morte di. Il portavoce della squadra era molto noto nella Formula 1.aveva costruito la sua carriera in diverse testate. Iniziò ad Autosprint e successivamente lavorò per Sky e altre aziende. Nel 2015,si unì allacome addetto stampa. Ha gestito le attività dei media della scuderia in pista fino all’inizio del 2019. Aveva 62 anni e la sua morte ha scosso il mondo del giornalismo italiano.lascia la moglie Barbara.