E’ il tempo dei Saturnalia | nella festa della Roma pagana l’origine del Natale Cristiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Facciamo finta di essere nell‘antica, in piena età imperiale. Eccoci: fra il 17 e il 23 dicembre celebriamo i “”, le feste pagane in onore di Saturno, il dio dell’agricoltura e del raccolto. E’ un momento importante, che rende solennità al solstizio d’inverno (vale a dire il periodo più buio dell’anno) e che alstesso celebra la grandezza del Sole, pronto a risplendere forte dopo poco. E sempre. Ogni giorno. Il “Sol Invictus” deini. Cosa si faceva durante iIn questo periodo di feste,imperiale (ma anche in quella repubblicana, perché isono antichissimi) non si bada a spese per banchettare e gioire. E’ l’unico momento dell’anno in cui gli schiavi possono godere di una ...