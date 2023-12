Dynamite 13 12 2023 Winter Is Coming Night 1

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Puntata speciale diintitolatoIsdove avremo il tanto atteso match fra Swerve Strickland e Jon Moxley che vale il primato della Gold League. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso Samoa Joe che parla del The Devil e dei suoi seguaci e di quanto accaduto 7 giorni e parla anche di Hangman Adam Page. Quest’ultimo arriva e va a muso duro con Joe dicendo che non gli importa nulla delle accuse. Ad interromperli ci pensa Roderick Strong che però poco dopo viene colpito da Page. Roderick Strong(w/The Kingdom) vs Hangman Adam Page (3,5 / 5) E con questo passiamo subito al primo match di serata fra Strong e Page. Un bel match per iniziare ...