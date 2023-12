Dumfries e De Vrij | niente Lazio-Inter | allenamento ancora a parte! – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Inzaghi dovrà fare a meno die Deanche in. Di seguito gli aggiornamenti sulla condizione dei due olandesi dopo l’nerazzurro. INFERMERIA – Dalla sessione d’odierna dell’arrivano indizi anche sul fronte infortuni. Se per Benjamin Pavard le notizie sono positive, lo stesso non si può dire degli altri due nerazzurri bloccati in infermeria. Stando agli aggiornamenti riportati da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, Denzele Stefan Deanche oggi hanno lavorato a parte. Gli infortuni muscolari subiti dai due nel match contro il Napoli continuano a tenerli lontano dal gruppo di Simone Inzaghi e, di conseguenza, indisponibili perdi ...