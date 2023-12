Come la forza lavoro può incrementare i rischi di minacce interne

... un ingegnere ha esfiltrato documenti contenenti segreti commerciali per un valore di quasi 120di dollari nei suoi ultimi giorni di lavoro. Secondo quanto riportato, era una delle...

Due milioni di mezzo ai comuni che distano oltre 50km dalle università in Sicilia: rimborso delle spese di trasporti sostenute dagli studenti Orizzonte Scuola

"I clienti vanno rimborsati". È ancora bufera su Chiara Ferragni per il "pandoro-gate"

L'Antitrust per questo motivo ha comminato multe da oltre un milione di euro complessivi a due società di Chiara Ferragni e un'altra sanzione da 400mila euro a Balocco, che ha annunciato ricorso.

Redditi dei parlamentari, da Meloni a Salvini: quanto guadagnano i leader. Renzi ha dichiarato più di 3 milioni di euro

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...