Dragusin-Milan | l’agente | «Ci sono stati contatti | vedremo…»

(Di venerdì 15 dicembre 2023)da tempo è nei radar dele la conferma è arrivata anche dal suo agente. I rossoneri nongli unici sul calciatore, ma il suo entourage ha rafforzato le voci sull’interesse da parte di Moncada e Furlani. Florin Manea, agente del difensore di Alberto Gilardino, ha concesso un’intervista a TJ per parlare dell’interesse delper il suo assistito confermando i. Dalla scorsa stagione,ha assunto un ruolo chiave nel fortino dei rossoblù, attirando l’interesse dei rossoneri. Manea ha parlato die del suo possibile trasferimento: «Posso dire che cidei, perché è un giocatore che piace a diversi club, ma al momento non ciofferte ...

DIRETTA Serie A, Genoa - Juventus - Segui la cronaca LIVE

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - JUVENTUSGENOA (3 - 5 - 2): Martinez;, Bani, Vasquez; Sabelli, ... AllegriCLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36;29; Roma e Bologna 25; Napoli e ...

Ag. Dragusin: 'Milan e Newcastle Ci sono stati contatti' Calciomercato.com

Tutti in fila per Dragusin, Milan compreso: “Contatti con molti club” EuropaCalcio

Juventus Women, UFFICIALI data e orario delle gare di gennaio con Milan, Sassuolo e Fiorentina

Juventus Women, UFFICIALI data e orario delle gare di gennaio con Milan, Sassuolo e Fiorentina. Definito il calendario La Juventus Women domani sarà impegnata contro la Sampdoria. Intanto ha reso noto ...

Milan, verso il Monza: mossa a sorpresa in difesa

Il Milan torna in campo domenica a pranzo contro il Monza di Palladino per blindare il terzo posto valevole per la prossima Champions League.