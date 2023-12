Dossier rifiuti nel Sannio | bene la differenziata | male la filiera di trattamento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutivento e Salerno sono i territori trainanti della raccoltain Campania. Napoli non aiuta. Legambiente Campania ha presentato oggi, presso l’ Auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del, il“Comuni Ricicloni 2023”, il Report che fa il punto sulle politiche e sulle attività di un correttodeisolidi urbani. Il comportamento dei Comuni per quanto concerne la raccoltaè stata condotta da Legambiente con l’obiettivo di rendere immediatamente disponibile un utile elemento di valutazione e di confronto in questa vitale attività della vita sociale e civile. Il report è stato dunque un importante momento di verifica degli sforzi compiuti circa il ciclo deiin ...