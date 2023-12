Dopo l' Albania | il Ruanda | immigrazione | i due giorni che ribaltano tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023)l'il. Neanche il primo ministro britannico Rishi Sunak riuscirà a trasferire i richiedenti asilo arrivati illegalmente nel Regno Unito. Almeno per ora. Minacciato da una ribellione nella sua stessa maggioranza, Sunak ha ottenuto una tregua per le feste di fine anno così da apportare miglioramenti al progetto di legge per espellere i migranti verso il. Del resto, il premier deve vedersela non solo con l'opposizione, ma anche con l'ala destra del partito conservatore che considera il progetto troppo poco risolutiva e chiede quindi che la legge venga modificata in quanto poco risolutiva riducendo le possibilità per i migranti di presentare ricorso. Ma gli aggiustamenti, Sunak è già stato avvertito, rischia di fargli perdere il sostegno dei conservatori moderati. Che fare allora? Prendere ...