Donazioni | Ferragni multata dall' Antitrust L' influencer annuncia ricorso

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'ha sanzionato le societa' Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco per 420 mila euro. L'Autorita' contesta alle tre societa' di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il "Pandoro Pink Christmas", "griffato" Chiara, "lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing".