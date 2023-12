“Domenica In” | chi prende il posto di Mara Venier | il nome choc

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 dicembre 2023) News Tv. Sembra che questa potrebbe essere l’ultima edizione diIn condotta da. Secondo il settimanale Nuovo Tv, ci sarebbe già qualcuno pronto are il suo. Si tratterebbe di una conduttrice, cara amica di, che però non ha mai lavorato in Rai prima d’ora. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione di Mediaset spiazza i fan del programma Leggi anche: “Esco per lui”. Greta Rossetti, la confessione alle coinquiline del “GF” lascia tutti senza parolepronta a dire addio a “In” Questa perè la quindicesima edizione al timone diIn e forse sarà anche ...