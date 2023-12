Dolore ai capezzoli in gravidanza e in allattamento | mini guida su cause e rimedi

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Molte donne nel corso della loro vita lamentano unairiconducibile a diverse. Quella intorno al capezzolo, infatti, è una zona molto delicata e sensibile e sono tanti i fattori che possono provocare. Sebbene la maggior parte delle condizioni siano benigne e non destino preoccupazione, è importante non sottovalutare il fenomeno, sia per individuare soluzioni per alleviare il fastidio che per escludere, anche se rare, le condizioni più serie. Le possibilidelaiFonte: iStockQuando si parla diai, come evidenziato anche dal Cleveland Clinic, bisogna innanzitutto distinguere tra diverse forme di fastidio. I, infatti, possono risultare ...