(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si preannuncia un confronto difficile quello fra Ministero dell'Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali per stabilire ildiin servizio degli insegnanti. Si parte dalla (già contestata) legge 76/2022 che però adesso, così come previsto, dovrà vedere attuazione tramite il confronto fra amministrazione e. L'articolo .

Biblioteche scolastiche in crescita grazie a #ioleggoperché. Se ne parla alla Fiera "Più libri più liberi"

... sono statigli incontri con gli autori e le visite alle biblioteche comunali, il ... in cui tutti i protagonisti del percorso educativo " alunni,, famiglie, politici " sono spesso ...

Docenti incentivati e formazione, i sindacati sono già contrari al piano: “A rischio l’autonomia scolastica e le norme contrattuali” Orizzonte Scuola

Valditara: «Piano casa» per i prof che si spostano al Nord. Sì a formazione incentivata Il Sole 24 ORE

Aree disagiate, più soldi ai docenti che rinunciano a trasferirsi e garantiscono la continuità didattica: fino a 950 euro una tantum a febbraio

In arrivo i finanziamenti volti a premiare i docenti che scelgono di non trasferirsi, garantendo così la continuità didattica, specialmente nelle aree più disagiate del paese.

Fino a 954 euro ai docenti che rinunciano a trasferirsi

In arrivo alle scuole le risorse per premiare i docenti che rinunciano a trasferirsi e garantiscono la continuità didattica, in particolare nelle ...