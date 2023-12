‘DOC Nelle tue mani 3’ | Luca Argentero | «Una serie che non teme di affrontare temi scomodi»

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023)tv di successo che ha varcato i confini nazionali, torna sul piccolo – e grande – schermo DOC.tuecon protagonistanei panni del dottor Andrea Fanti. Ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, medico a cui un incidente ha fatto perdere la memoria, la terza stagione va in onda su Rai 1 in prima serata a partire dall’11 gennaio 2024. Ma nell’attesa, i protagonisti sbarcanosale Uci Cinemas, con la proiezione in anteprima dei primi due episodi il 18 e 19 dicembre (qui l’elenco completo). E per l’occasionee gli altri – nel cast, Matilde Gioli, Matilde Gioli – Funweek, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Giacomo Giorgio (new entry), Giovanni Scifoni – salutano il pubblico in alcune sale selezionate., ...