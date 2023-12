Diverbio Poetry | intervista al collettivo dei “poeti a tratti”

Leggi su espressonapoletano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La poesia trova modi sempre nuovi per entrare nella vita delle persone, grazie a iniziative come quelle indette da, una realtà nascente sul territorio di Aversa. Ilorganizza incontri diSlam, gare in cui irecitano i loro versi e vengono valutati da una giuria estratta a sorte nel pubblico. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.